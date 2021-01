‘Geef vrachtverkeer uitzondering bij avondklok’

Bij het ingaan van een eventuele avondklok moet er een uitzondering komen voor de logistiek en het vrachtverkeer. ‘Transport en logistiek heeft een vitale rol in het draaiend houden van de samenleving. Transport gaat 24 uur per dag door. Daarvoor is een uitzondering noodzakelijk”, aldus branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). Ook moet het woon- en werkverkeer van medewerkers in die sector daarbij worden meegenomen, vindt de organisatie.