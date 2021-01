Advocaat Giuliani helpt Trump niet in afzettingsproces

De persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Trump, Rudy Giuliani, gaat Trump niet verdedigen in een nieuwe afzettingsprocedure. Dat proces in het parlement begint sowieso pas als Trump woensdag geen president meer is.

De spraakmakende jurist is niet betrokken bij de verdediging van de president in het proces voor zijn tweede afzetting. Volgens The New York Times had Trump zaterdagavond nog een ontmoeting met Giuliani in het Witte Huis. De volgende dag begon de president te vertellen dat Giuliani geen deel van het team zou uitmaken.

Het is nu onduidelijk wie Trump gaat verdedigen, aangezien veel advocaten al hebben gezegd dat ze hem niet zullen vertegenwoordigen. Giuliani had aanvankelijk gezegd dat hij deelnam aan het proces, om daar een dag later op terug te komen. Hij vertelde ABC News zondag dat hij een mogelijke getuige is omdat hij een toespraak hield op een bijeenkomst op 6 januari van Trump-aanhangers. Die manifestatie ontaardde in de gewelddadige bestorming van het parlement in de hoofdstad Washington.

Verkiezingsnederlaag

Giuliani had de afgelopen maanden tevergeefs geprobeerd de verkiezingsnederlaag van Trump teruggedraaid te krijgen. Trump zou nu weigeren de rekeningen te betalen.

De Republikein Trump krijgt voor de tweede keer te maken met een afzettingsprocedure. Zowel Democraten als sommige Republikeinen houden hem verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden van zijn fans. Zij spreken over een aanval op de democratie.