‘Gesprekken over verkoop hoogovencomplex IJmuiden vlotten niet’

De gesprekken tussen Tata Steel en het Zweedse staalbedrijf SSAB over de verkoop van het hoogovencomplex in IJmuiden en andere Nederlandse activiteiten van Tata vlotten niet echt. Dat schrijft de Zweedse zakenkrant Dagens Industri op basis van ingewijden. De twee grootste aandeelhouders van SSAB zouden sceptisch zijn over de plannen.

Het gaat om Industrivarden en LKAB. Deze aandeelhouders hebben elk meer dan 10 procent van het stemrecht bij SSAB in handen en zijn dus erg machtig.

Half november werd bekend dat het Indiase Tata Steel onderhandelt met SSAB over de verkoop van het Nederlandse onderdeel aan de Zweden. Naar verluidt zou SSAB 7 miljard dollar willen betalen en volgens eerdere geluiden zou de deal mogelijk in januari al rond komen. Maar dat laatste lijkt nu opeens onzeker.

Speculaties

Tata Steel Nederland telt in totaal 13.000 tot 14.000 medewerkers. Die werken niet allemaal in IJmuiden. Elders in het land heeft het bedrijf ook nog vestigingen. Ook andere Tata-locaties op het Europese vasteland horen bij de Nederlandse tak, waarin SSAB geïnteresseerd is.

Tata Steel Europe laat weten niets te willen bevestigen en niet in te gaan op speculaties. ‘Tijdens het proces doen we geen uitspraken, behalve als we echt nieuws te melden hebben”, aldus een woordvoerster.