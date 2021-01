In Washington liggen de zenuwen bloot in aanloop beëdiging

In de Amerikaanse hoofdstad Washington liggen de zenuwen bloot in aanloop naar de beëdiging van president Biden woensdag. Dat bleek ook maandag, toen bij het parlementsgebouw Capitool de inhuldigingsplechtigheid werd geoefend.

Omdat in de buurt rook was te zien, besloten de autoriteiten de repetitie van de inauguratie meteen af te breken. Iedereen moest in het Capitool een veilig onderkomen zoeken. De politie besloot het gebouw meteen van de buitenwereld af te grendelen uit een ‘overvloed aan voorzichtigheid’ door de dreiging van buiten. De rook bleek van een brandje in de buurt. De geheime dienst twitterde kort daarop dat er geen dreiging voor het publiek meer was.

De vrees voor geweld en ongeregeldheden rond de beëdiging is deze keer extra groot na de recente bestorming van het Capitool door aanhangers van vertrekkend president Trump. Zij willen niet accepteren dat hij de verkiezingen verloor.