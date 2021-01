Drie EU-commissarissen in quarantaine na ‘essentiële trip’

Drie EU-commissarissen, onder wie twee vicevoorzitters van de Europese Commissie, zijn in quarantaine gegaan na een reis eind vorige week naar Lissabon met een delegatie van acht onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen. De quarantaine is nodig omdat de drie ‘nauw contact’ hadden met de Portugese minister van Financiën João Leão die besmet met Covid-19 blijkt te zijn. Volgens een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur in Brussel was de trip ‘essentieel”.

De delegatie was op uitnodiging van de Portugese regering naar Lissabon afgereisd om het Portugese EU-voorzitterschap van 1 januari tot 1 juli in te luiden. De voltallige commissie van 27 leden brengt standaard een bezoek aan de hoofdstad van het EU-land dat het halfjaarlijks wisselend voorzitterschap overneemt maar had de delegatie in verband met corona tot een derde teruggeschroefd. Inclusief de aanwezige leden van de Portugese regering van premier António Costa was een twintigtal personen bijeen. Ook eerste vicevoorzitter Frans Timmermans ging mee.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging) zat volgens haar eigen kabinet naast Leão tijdens een werkdiner. De anderen die in de directe omgeving van hem hebben vertoefd zijn vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (Economie en Handel) en de Portugese commissaris Elisa Feirrera (Hervormingen).

Volgens de woordvoerder beslist de commissie in elk geval apart of een fysieke trip nodig is, of dat zaken per video kunnen worden afgehandeld. Hij ontkent dat de commissie een verkeerd publiek signaal heeft afgegeven door op het vliegtuig te stappen.