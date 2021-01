Aanklagers eisen dat Navalni 30 dagen vast blijft zitten

De zondag aangehouden Kremlincriticus Aleksej Navalni is voorgeleid voor de rechter en de aanklagers eisen dat hij 30 dagen vast blijft zitten. Dit meldden aanhangers van Navalni vanuit de plaats waar die vastzit, Chimki. Circa tweehonderd aanhangers hebben zich bij het politiebureau verzameld om hun steun aan Navalni te betuigen. Het is nog onduidelijk of de aanklagers doelen op een voorlopige hechtenis tot er een nieuwe proces tegen Navalni kan komen of dat dit een strafeis is.

Aanklagers stellen dat Navalni de voorwaarden heeft geschonden waaronder hij een celstraf niet hoeft uit te zitten. Dus zou hij terug de cel in moeten. Navalni is eerder in omstreden strafzaken tot een celstraf veroordeeld wegens fraude.

Hij was sinds augustus in Duitsland om te herstellen van een aanslag op zijn leven met een gif dat ooit in de Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld. Hij verliet in september het ziekenhuis in Duitsland en had zich toen meteen moeten melden bij de Russische justitie, aldus de aanklagers. Navalni keerde tenslotte zondag terug in Rusland.

Het is niet bekend of de rechter maandag al een oordeel heeft.