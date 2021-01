Ongewoon zonnig weer verwacht tijdens inauguratie Joe Biden

Tijdens de inauguratie van Joe Biden, woensdag in Washington, schijnt hoogstwaarschijnlijk de zon. Dat zou voor het eerst in drie decennia zijn bij een inauguratie, bericht CNN.

De temperatuur zal rond de 4 à 5 graden liggen als Biden bij het Capitool wordt ingezworen als de 46e president van de Verenigde Staten. Verder zal er een windje waaien, waardoor het kouder zal aanvoelen.

Het is ongewoon dat de zon schijnt als de nieuwe Amerikaanse president officieel wordt benoemd. De huidige, aftredende president Donald Trump had tijdens zijn inwijding in 2016 te maken met koud weer en regen. Daarvoor was het bewolkt, koud en regende of sneeuwde het tijdens het inzweren van de presidenten Barack Obama en zijn voorganger George W. Bush. In 1993 scheen de zon voor het laatst tijdens een inauguratie. Toen werd Bill Clinton voor het eerst als president ingezworen.

Het meest slechte weer was ongetwijfeld tijdens de inwijding van president William Henry Harrison in 1841. Hij stond twee uur lang zonder jas en hoed in de ijskou, terwijl het bewolkt en winderig was. Direct na de inauguratie kreeg hij een longontsteking, waaraan hij overleed. Harrison regeerde slechts 32 dagen en werd daarmee de kortstzittende president van de VS ooit.