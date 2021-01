PvdA wil Ploumen als lijsttrekker bij Tweede Kamerverkiezingen

De PvdA schuift Lilianne Ploumen naar voren als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf. Ploumen (58) is vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer en was eerder minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.