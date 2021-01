‘Westerse verontwaardiging over Navalni leidt van problemen af’

De verontwaardiging van politici in het Westen over de aanhouding van Aleksej Navalni is volgens de Russische buitenlandminister Lavrov vooral bedoeld om de aandacht van echte problemen van de burgers in het Westen af te leiden. Sergej Lavrov zei dit tijdens zijn jaarlijkse persconferentie waar hij de diplomatie van zijn land in het afgelopen jaar doorneemt.

De corruptiebestrijder en politicus Aleksej Navalni werd zondag aangehouden nadat hij met een lijntoestel was teruggekeerd uit Duitsland. Navalni werd in augustus vergiftigd in het oosten van Rusland en is naar Duitsland gevlogen om er te genezen. Volgens justitie in Rusland had hij zich bij de autoriteiten moeten melden onmiddellijk na zijn ontslag uit een Duits ziekenhuis in september. Navalni was voorwaardelijk op vrije voeten sinds een veroordeling tot een celstraf wegens fraude in 2014.

In het Westen wordt Navalni gezien als een serieuze rivaal van president Poetin. Navalni en zijn aanhang stellen dat Poetin achter de vergiftiging zitten. Navalni is vooral bekend geworden met zijn strijd tegen corruptie en machtsmisbruik. Hij heeft daardoor veel vijanden in Rusland.