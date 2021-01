Guatemala stopt karavaan migranten uit Honduras

Leger en politie in Guatemala zijn in actie gekomen tegen een grote groep Hondurezen die zeggen dat ze onderweg naar de VS zijn. Plaatselijke media meldden dat zeker 9000 migranten de grens zijn overgestoken en na ruim 30 kilometer op Guatemalteeks grondgebied zijn tegengehouden, onder meer met behulp van traangas. Bij de botsingen tussen de veiligheidstroepen en de migrantenkaravaan zijn in het weekend meer dan tien gewonden gevallen.

Bij meer dan twintig migranten is vastgesteld dat ze met corona besmet zijn en ze zijn afgezonderd. Volgens de autoriteiten zijn veel mensen uit deze karavaan op pad zonder dat ze kunnen aantonen dat ze tegen het coronavirus zijn ingeënt. Een aantal is onderweg met valse documenten waaruit zou blijken dat ze niet zijn besmet of wel zijn ingeënt. Er zijn ongeveer duizend migranten overgedragen aan de autoriteiten in Honduras.

De directeur van de Guatemalteekse migratiedienst, Guillermo Díaz, heeft de menigte met een megafoon opgeroepen terug te keren naar Honduras en gezegd dat ze beslist niet verder mogen. Mexico heeft gewaarschuwd dat ze daar ook niet binnen mogen. De grens tussen Guatemala en Mexico ligt ongeveer 285 kilometer ten westen van de plaats waar de ‘karavaan’ is gestrand. De Hondurezen roepen dat ze niet teruggaan omdat ze in hun Centraal-Amerikaanse land geen werk en geen eten hebben.

VS

Veel mensen in Centraal-Amerika hopen dat er met de nieuwe regering in Washington onder leiding van de Democraat Joe Biden kans is dat ze worden toegelaten tot de VS. De vertrekkende president Trump was een fel bestrijder van illegale immigratie en heeft Mexico en Centraal-Amerikaanse landen aangezet de stroom migranten te stoppen. In de afgelopen twintig jaar zijn er gemiddeld minstens honderd Hondurezen per dag richting de VS vertrokken. Velen hopen bij familie daar te kunnen intrekken. Trump heeft veel illegalen kunnen tegengehouden met hulp van Mexico en Guatemala.

Honduras verkeert al lange tijd in een diepe economische crisis en naar schatting 70 procent van de bevolking van 9,5 miljoen inwoners leeft in bittere armoede. Door de coronamaatregelen en door wervelstormen zijn in 2020 ook nog eens een miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan volgens waarnemers.