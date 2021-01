‘Navalni wordt vastgehouden buiten Moskou’

Advocaten van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni zeggen dat ze nog geen toegang hebben gekregen tot hun cliënt. Die is volgens een bondgenoot overgebracht naar de stad Chimki, in de buurt van hoofdstad Moskou. Navalni zou volgens oppositielid Leonid Volkov in de loop van de ochtend wel een lid van zijn juridische team mogen ontvangen.

De Russische autoriteiten arresteerden de 44-jarige politicus zondag, toen hij na een maandenlang verblijf in Duitsland was aangekomen op een luchthaven in Moskou. Navalni wordt ervan verdacht dat hij de voorwaarden heeft overtreden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem was opgelegd. Meerdere westerse landen hebben de vrijlating geëist van de prominente tegenstander van president Vladimir Poetin.

De Russische gevangenisdienst zegt dat Navalni in elk geval vast blijft zitten tot hij later deze maand voor de rechter moet verschijnen.