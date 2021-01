Staten VS boos: regering komt niet over de brug met extra vaccins

Amerikaanse staten die hadden verwacht dat hun regering veel meer coronavaccins zou leveren, zijn bedrogen uitgekomen. Dat leidde tot woedende reacties omdat het inentingsbeleid op sommige plaatsen alvast was verruimd, bericht The New York Times.

De verwarring ontstond vorige week. Toen kondigde minister van Volksgezondheid Alex Azar aan dat de regering ook coronavaccins zou vrijgeven die in reserve werden gehouden zodat mensen verzekerd waren van een tweede inenting. Azar riep staten onder meer op om 65-plussers te gaan vaccineren.

Daarop werd geconcludeerd dat veel meer doses geleverd zouden worden, maar dat bleek niet te kloppen. The Washington Post berichtte vrijdag al dat helemaal geen doses in reserve werden gehouden. De landelijke overheid zou al sinds eind vorig jaar alle beschikbare coronavaccins vrijgeven.

Misleiding

Staten klagen dat ze op het verkeerde been zijn gezet door de regering van Donald Trump. Gouverneur van Colorado Jared Polis zei dat zijn staat deze week had gerekend op 210.000 doses, maar er nu maar 79.000 zal ontvangen. De Democraat klaagde volgens The New York Times dat ‘we hadden moeten weten dat we geen woord konden geloven’ van de regering.

Ook collega’s van Polis zijn woest. Zo had Oregon het vaccinatiebeleid al verruimd. Ook 65-plussers en docenten mochten zich aanmelden om geprikt te worden. De geplande vaccinatie van ouderen, loopt volgens gouverneur Kate Brown nu twee weken vertraging op. ‘Dit is misleiding op een landelijke schaal”, foeterde de bestuurder.

Gouverneur Tim Walz van Minnesota zei ‘geen oog dicht te doen’ omdat hij vreest dat inwoners van zijn staat hun tweede inenting zullen mislopen. ‘Wie gaat hiervoor vervolgd worden?”, wilde hij weten.