‘Vakantie in 2021 in Nederland of met auto Europa in’

Nederlanders zoeken voor hun vakantie dit jaar vooral naar onderkomens in Nederland. Mensen die wel over de grens durven te kijken, tonen vooral interesse in autovakanties naar Europese landen als Frankrijk en Italië. Dat concludeert boekingswebsite Zoover, die views en zoekgedrag van miljoenen bezoekers analyseerde. Naar vliegvakanties naar landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Egypte wordt nauwelijks gezocht.

Ondanks de lockdown merkt Zoover dat veel Nederlanders aan het begin van het jaar kijken naar de mogelijkheden voor de meivakantie en de zomervakantie. Ruim een derde kijkt daarbij naar vakanties in eigen land, vergelijkbaar met vorig jaar. In 2019, voor de coronapandemie, was dat nog ongeveer 18 procent. Met name de provincies Limburg, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn daarbij populair.

Het relatief dichtbij gelegen Frankrijk groeit weer in populariteit in de coronatijd. Bijna een kwart van de zoekers op Zoover dacht aan een vakantie in het land. Ook Italië, dat vorig jaar nog last had van de grote corona-uitbraak, doet het met 13 procent van de aandacht op de site goed. Vooral kamperen staat in de belangstelling. ‘De vliegvakantie blijft nog achter, onder andere doordat er nog grote onzekerheid heerst over wanneer we weer mogen reizen”, verklaart directeur Judith Eyck van Zoover.

Daar kan wel weer snel verandering in komen als er meer duidelijkheid is wanneer er weer gereisd mag worden. ‘De meeste mensen wachten af”, aldus Eyck.