Nederlandse export houdt last van coronacrisis

De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. Volgens de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius had in december 52 procent van de exporterende bedrijven hinder van de crisis op de bedrijfsvoering.

Dat vertaalt zich in een omzetderving van 21 procent vergeleken met een jaar geleden. ‘Als er al sprake was van een licht herstel in de maanden voor december, is dat voordeel weer deels teniet gedaan door alle Covid-maatregelen in grote delen van de EU en andere delen van de wereld”, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. Het aantal bedrijven dat groei kan noteren, bleef op 13 procent steken.

Het toekomstbeeld is niet fundamenteel anders geworden. Wel schuift het verwachte herstel steeds wat naar achteren waarbij de verwachting nu is dat in de tweede helft van het jaar dit herstel breed zal doorzetten, zeggen de onderzoekers.

Naast de impact van de crisis is er volgens Koopman een toename van verstoorde logistieke processen te zien. Daarbij worden vooral vracht over de weg en zeevracht vaker genoemd dan in de maanden ervoor. Verstoringen over de weg zijn deels verklaarbaar door de reisbeperkingen van de tweede lockdown en de problemen in december in de goederenstromen naar het Verenigd Koninkrijk vanwege de brexit. Verstoringen in de zeevracht worden onder andere veroorzaakt door een gebrek aan containers op de juiste locaties en forse prijsverhogingen.