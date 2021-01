Avondklok opnieuw op tafel bij burgemeesters

De eventuele instelling van een avondklok om het coronavirus te bestrijden ligt maandagavond opnieuw op tafel bij het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren. Vorige week heeft het kabinet om een advies daarover gevraagd van het Outbreak Managment Team (OMT).

Zowel de politie als de burgemeesters zijn tot nu toe geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt het ‘een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt.’

Het beraad bespreekt maandagavond ook andere nieuwe maatregelen die in de plaats van een avondklok zouden kunnen komen, zoals een visiteverbod. Waarschijnlijk wordt later in de week duidelijk of het kabinet nog meer maatregelen afkondigt, mede vanwege het opduiken van de zogenoemde Britse variant van het virus.

Het Veiligheidsberaad buigt zich ook over de verlenging van de strenge lockdown, die dinsdag officieel van kracht wordt. Actuele problemen die ondertussen zijn opgedoken komen op tafel. Na afloop van de vergadering geven beraadsvoorzitter Bruls en minister Grapperhaus in Utrecht een toelichting op gemaakte afspraken.