Vastgoedtycoon Lips moet zich voor rechter verantwoorden

Vastgoedhandelaar Roger Lips moet zich maandag voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het achterhouden van informatie in het faillissement met een schuld van 200 miljoen euro.

De 56-jarige vastgoedondernemer ging in 2013 persoonlijk failliet. Zo’n 150 aan hem gelieerde bedrijven gingen in de jaren erna over de kop. De curatoren roken onraad na het zien van volgens hen dubieuze constructies waarbij tientallen miljoenen van rekeningen verdwijnen. Ze wilden dat Lips alle gevraagde stukken op tafel legt. Om hem daartoe te dwingen werd hij in 2013 na bevel van de rechter korte tijd gegijzeld. Als hij echter na een fout vrijkomt, vertrekt Lips naar Dubai. Vanuit daar voert hij sindsdien fel verweer.

De vastgoedman hevelde volgens de curatoren miljoenen over uit bv’s naar een bedrijf op naam van zijn vrouw. Zo betaalde de bv van Lips 30 miljoen euro aan een stichting op naam van zijn vrouw en kinderen voor iets dat volgens de curatoren nog geen acht ton waard was. Ook zijn vrouw is verdachte in de strafzaak.

De rechtbank trekt drie dagen uit voor de zaak. Roger Lips geeft desgevraagd aan niet op de zitting te verschijnen. Zijn advocaten wraakten begin 2020 de rechters. Lips zei kort na het afgewezen wrakingsverzoek al weinig vertrouwen te hebben in de rechtsgang.