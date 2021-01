Virgin Orbit stuurt raket vanonder een Boeing de ruimte in

Een eerdere poging van Virgin Orbit in 2020 om de LauncherOne vanaf een vliegtuig de ruimte in te krijgen mislukte. Toen werd de vlucht kort nadat de raket werd losgelaten beëindigd. ‘In zowel letterlijke als figuurlijke zin is dit mijlenver voorbij onze eerste lanceringsdemo”, concludeerde het bedrijf op Twitter na de succesvolle vlucht. De raket heeft tien kleine satellieten van NASA in een baan om de aarde gebracht.

Het doel van Virgin Orbit is om te proberen een deel van de opkomende markt te veroveren voor de lancering van kleine satellieten. Het bedrijf wil onder meer wedijveren met dat van Elon Musks SpaceX. Daarnaast is er stevige concurrentie van andere zogenoemde NewSpace-bedrijven als Firefly Aerospace en Rocket Lab.