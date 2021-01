EU-landen willen maatregelen tegen Moskou na arrestatie Navalni

De drie landen eisen de onmiddellijke vrijlating van Navalni, twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis. ‘De EU moet snel handelen en als hij niet wordt vrijgelaten, moeten we overwegen maatregelen op te leggen”, voegde hij eraan toe.

De Russische politie hield Navalni aan bij de paspoortcontrole nadat hij zondag naar huis was gevlogen, nadat hij vijf maanden in Duitsland was na een vergiftiging.