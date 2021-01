Kabinet praat deze week verder over invoering avondklok

Het kabinet praat deze week verder over de invoering van een avondklok. Dat melden ingewijden na het overleg zondag in het Catshuis. Daar sprak een flink deel van het demissionaire kabinet met deskundigen.

Het was een "goed overleg" in de officiële ambtswoning van de premier is te horen, maar het is nog niet helemaal rond. Er zal de "komende dagen" verder over worden gesproken.

De avondklok ligt zeer gevoelig. Maar door onder meer de voortdurend hoge besmettingsaantallen en de komst van de Britse variant lijkt er wat meer begrip voor de mogelijke invoering te ontstaan.

De Tweede Kamer sprak zich eerder uit tegen een avondklok. Ook in de coalitiepartijen ligt het moeilijk. Vooral D66 keerde zich tegen invoering van wat premier Mark Rutte eerder een "zeer ingrijpende maatregel" noemde.

In het Catshuis is verder gesproken over de steunpakketten voor het bedrijfsleven en de vervroegde opening van de basisscholen en kinderopvang. Dat laatste gaat na advies van het OMT niet door. Ze blijven dicht tot 8 februari, meldde minister Arie Slob (Onderwijs).