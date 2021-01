Team-Biden: Beëdiging bij Capitool teken veerkracht democratie

De beëdiging van president Joe Biden op 20 januari bij het parlementsgebouw Capitool in Washington toont de veerkracht van de Amerikaanse democratie. Het Biden-team spreekt over een ongelooflijk belangrijk signaal, na de gewelddadige bestorming van het Capitool door aanhangers van vertrekkend president Trump begin januari.

Ondanks de uiterst gespannen veiligheidssituatie na de ‘aanval op de democratie”, houdt het team van Biden vast aan de gebruikelijke inhuldiging in de open lucht voor het parlement. ‘Ons plan en onze verwachting is dat de verkozen president Biden zijn hand op de Bijbel zal leggen, met zijn gezin, buiten, aan de westkant van het Capitool”, aldus een woordvoerster. Het zal een ‘ongelooflijk belangrijk’ beeld naar de wereld sturen van de veerkracht van de Amerikaanse democratie.

De beëdiging van Biden en zijn plaatsvervanger Kamala Harris als de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten is in ‘een onvoorspelbare tijd”, benadrukt de zegsvrouw. ‘Maar we hebben het volste vertrouwen in de geheime dienst van de Verenigde Staten en haar partners.’