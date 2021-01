Onderwijs snapt lange sluiting, maar wil verlichting situatie

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, maakt zich zorgen over de effecten die de langdurige schoolsluiting heeft op de kinderen, maar staat toch achter het besluit van het kabinet om de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval maandag 8 februari dicht te houden. Er zijn wel meer maatregelen nodig om de situatie te verlichten, vindt de organisatie. De raad denkt onder meer aan ‘coronaverlofdagen’ voor ouders.

‘De PO-Raad heeft altijd aangegeven dat de scholen zo snel mogelijk weer open moeten, maar de veiligheid van leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit”, aldus een woordvoerder. Het besluit om de scholen niet eerder te heropenen komt echter ‘hard aan voor het onderwijs, ouders én kinderen. Voor kinderen in een kwetsbare positie in het bijzonder”, aldus de raad.

Noodopvang voor kwetsbare kinderen en leerlingen met ouders in een cruciaal beroep blijft intussen mogelijk, begrijpt de raad, maar de druk op de scholen is hoog en volgens de PO-Raad ‘in sommige gevallen zelfs onhoudbaar”. Daarom heeft de organisatie het ministerie van Onderwijs gevraagd om de criteria voor de noodopvang en de lijst met cruciale beroepen tegen het licht te houden. Om de noodopvang te ontzien zouden volgens de raad ook, in het geval van twee ouders, beide ouders een cruciaal beroep moeten hebben om voor de opvang in aanmerking te komen.

Solidariteit

De PO-Raad doet ook een beroep op de werkgevers om solidariteit te tonen. Ouders zouden meer ‘gefaciliteerd moeten worden om de ingewikkelde balans tussen werk en privé te bewaken. Te veel werkgevers verplichten hun personeel fysiek op het werk te verschijnen of verwachten dezelfde arbeidsproductiviteit.’ Behalve op ‘coulance’ van werkgevers hoopt de PO-Raad dat werkgevers en ministeries willen denken over bijvoorbeeld het geven van ‘coronaverlofdagen of compensatieverlof”.

De PO-Raad gaat verder met diverse betrokkenen om de tafel om met een meerjarig plan te kunnen komen voor het inhalen van achterstanden voor de hele onderwijsketen.