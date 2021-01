Basisscholen gaan niet voor het einde van huidige lockdown open

Het kabinet neemt het advies van het OMT over. Dat was een dag eerder al uitgelekt. De deskundigen maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus dat veel besmettelijker is.

Opening van de basisscholen is een prioriteit voor het kabinet en de Kamer. Daarom was het Outbreak Management Team gevraagd of het basisonderwijs en de kinderopvang niet al op 25 januari haar deuren zouden kunnen openen.