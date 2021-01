Kremlincriticus Navalni stapt in vliegtuig naar Rusland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is zondag in de Duitse hoofdstad Berlijn aan boord gegaan van een vliegtuig dat hem terugbrengt naar Rusland. Dat meldt persbureau Reuters op basis van getuigen.

Navalni herstelde de afgelopen maanden in Duitsland nadat hij in eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin dreigt bij terugkeer opgepakt te worden en riskeert volgens zijn advocaat een jarenlange gevangenisstraf. ‘Ik, gearresteerd? Ik ben een onschuldig persoon”, zei hij tegen verslaggevers toen hij aan boord van het vliegtuig ging.

Navalni wordt volgens aanhangers omstreeks 17.20 uur Nederlandse tijd verwacht in Rusland. Daar hebben de autoriteiten al duidelijk gemaakt dat ze hem willen aanhouden. De politicus wordt verweten dat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf die hem was opgelegd vanwege verduistering.

De Russische gevangenisdienst bevestigde afgelopen week dat Navalni op een opsporingslijst staat. Hij zou hebben nagelaten zich regelmatig bij de autoriteiten te melden. Navalni heeft tegengeworpen dat hij zich niet kon melden omdat hij in Duitsland werd behandeld. Ook heeft hij steeds volgehouden dat zijn veroordeling onterecht was.

De politicus staat bekend als luis in de pels van het Kremlin. Hij werd vorig jaar plots erg ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en is later overgebracht naar Duitsland. Daar stelden onderzoekers vast dat hij is vergiftigd met novitsjok. Onderzoekscollectief Bellingcat bracht later de Russische veiligheidsdienst FSB in verband met de vermeende moordpoging.