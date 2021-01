Kamala Harris geeft maandag haar Senaatszetel op

Aankomend Amerikaans vicepresident Kamala Harris doet maandag officieel afstand van haar zetel in de Senaat. Dat hebben leden van haar staf bekendgemaakt. Vanwege haar nieuwe baan is Harris verplicht haar zetel, die ze namens de staat Californië innam, af te staan.

Het terugtreden betekent dat ze geen rol meer kan spelen in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Naar verwachting start het proces tegen Trump pas nadat hij geen president meer is en de opvolger van Harris zitting heeft genomen.

Wel is Harris in haar nieuwe functie van vicepresident de voorzitter van de Senaat. Ze heeft in die hoedanigheid de doorslaggevende stem als er evenveel voor- als tegenstemmen zijn bij stemmingen. De kans dat dat de komende jaren gaat gebeuren is realistisch. In de Senaat hebben zowel de Democraten als de Republikeinen 50 zetels.

Harris wordt komende woensdag, net als aankomend president Joe Biden, geïnaugureerd. De opvolger van Harris in de Senaat is al bekend. Gouverneur Gavin Newsom van Californië benoemde onlangs Alex Padilla om het restant van Harris’ termijn, die loopt tot 2022, in te vullen.