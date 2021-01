Canadezen willen toch samenwerken met Franse super Carrefour

Over de mogelijke samensmelting van de winkelconcerns was afgelopen week veel te doen. De Canadezen overwogen een bod van dik 16 miljard euro om Carrefour over te nemen. Het besluit om de stekker te trekken uit het overleg werd genomen na een gesprek tussen de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire met topbestuurders van Couche-Tard.

Le Maire had eerder al grote zorgen uitgesproken over een overname van Carrefour omdat een eventuele verkoop de Franse werkgelegenheid en voedselketen zou kunnen schaden. Hij zei in de Franse media de transactie tegen te zullen houden. ‘Om het kort samen te vatten: we zeggen nee. Het is een vriendelijk nee, maar niettemin een duidelijk en definitief nee”, aldus de bewindsman.

Carrefour heeft in Frankrijk ongeveer 105.000 werknemers in dienst. Daarmee is het bedrijf de grootste private werkgever van het land. Mogelijk banenverlies na een inlijving door een buitenlandse partij ligt in Frankrijk erg gevoelig, vooral nu er een grote economische crisis is. Carrefour is niet alleen op de thuismarkt actief, maar heeft winkels in tal van landen.