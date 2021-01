Oostenrijk twee weken langer in lockdown tot en met 7 februari

Het Alpenland is sinds 26 december in een harde lockdown, wat inhoudt dat net als in Nederland de mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Mogelijk kunnen vanaf 8 februari versoepelingen worden ingesteld, zoals het heropenen van sportscholen en musea. Wel moeten mensen voortaan medische mondkapjes (FFP2-maskers) dragen als ze ergens op bezoek gaan en minstens 2 meter afstand van elkaar houden.

Zaterdag protesteerden in de hoofdstad Wenen ongeveer 10.000 mensen tegen de coronamaatregelen. Het protest begon vreedzaam, maar eindigde rumoerig. Vijf mensen zijn aangehouden.

De lockdown in Oostenrijk tijdens het wintersportseizoen is een grote aderlating voor het land. De maatregelen zouden eigenlijk dit weekend aflopen, maar worden nu voor de tweede keer verlengd.