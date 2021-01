Na 715 dagen weer sneeuw in De Bilt

Het vorige record stond op 692 dagen zonder sneeuw. Dat gebeurde tussen 17 maart 1989 en 8 februari 1991. Dat record werd eerste kerstdag verbroken.

De kans op sneeuw in Nederland wordt steeds kleiner door zachte zuidwestenwinden in de winter en het verder oplopen van de wintertemperatuur. Sinds het begin van de officiële sneeuwmetingen in 1930 waren er slechts drie winters zonder de vorming van een sneeuwdek in De Bilt. Dit was het geval in 1990, 2014 en 2020.

De afgelopen dertig jaar is het aantal dagen waarop een gesloten laagje sneeuw ligt, gehalveerd. In De Bilt lag tussen 1961 en 1990 nog gemiddeld op 23 dagen per jaar sneeuw, in het huidige klimaat is dit aantal gedaald naar 11. Gemiddeld over het land is het aantal sneeuwdekdagen gedaald van 19 naar 10.