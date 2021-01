Test met megaraket voor NASA’s maanmissies vroegtijdig afgebroken

Een belangrijke test van een nieuwe draagraket van NASA die in de toekomst mensen opnieuw naar de maan moet brengen is vroegtijdig afgebroken. NASA-topman Jim Bridenstine zei na afloop dat de verzamelde data wordt bekeken om te bepalen of een nieuwe test nodig is en of de eerste proeflancering van de megaraket in november nog door kan gaan.