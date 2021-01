Rutte praat in Catshuis over avondklok

Moet er een avondklok in Nederland komen? Over die vraag buigen de meest betrokken ministers van het demissionaire kabinet en deskundigen van onder meer het OMT zich zondagmiddag in het Catshuis.

Andere vragen die aan de orde komen zijn de steunpakketten aan het bedrijfsleven en de vervroegde opening van kinderdagverblijven en de basisscholen. Het OMT adviseert dat laatste trouwens niet te doen.

Het kabinet heeft het OMT gevraagd te onderzoeken hoe effectief een avondklok is in de strijd tegen corona. Premier Mark Rutte vreest dat de avondklok mogelijk nodig is omdat de besmettingscijfers hoog blijven en de nog besmettelijkere Britse variant zijn intrede heeft gedaan.

In de Tweede Kamer is veel weerstand tegen invoering van de avondklok, ook in de coalitiepartijen. Maar de afgelopen tijd lijkt het begrip voor de mogelijke invoering van de ‘ingrijpende maatregel’ te groeien.

Verder wordt er gesproken over uitbreiding van de steunpakketten voor het bedrijfsleven en vooral de hardst getroffen sectoren. Daar wil het kabinet volgende week mee naar buiten komen, is de verwachting.

Een dag voor het Catshuisberaad lekte al uit dat het OMT adviseert de basisscholen en de kinderopvang niet al te openen op 25 januari. Het OMT vreest de Britse variant van het virus. De lockdown duurt nog tot 9 februari.