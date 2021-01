Gewapende man met valse papieren gearresteerd bij het Capitool

Bij een controlepost in Washington is een man gearresteerd die met een wapen en valse papieren het afgegrendelde terrein in de buurt van het Capitool op wilde rijden. De 31-jarige man uit Virginia had meer dan 500 kogels bij zich, blijkt volgens lokale media uit de ingediende aanklachten tegen hem bij een rechtbank in de Amerikaanse hoofdstad.

Wesley Allen Beeler reed vrijdagavond (lokale tijd) naar de controlepost en toonde de agenten een vals toegangsbewijs voor de inauguratie van Joe Biden, die komende week plaatsvindt. Toen de veiligheidsbeambten het toegangsbewijs controleerden, viel een van hen de pro-wapenstickers op de achterkant van Beelers pick-uptruck op. Daarop biechtte de man op dat hij een wapen bij zich had. De Glock bleek na het doorzoeken van de auto geladen. Beeler is gearresteerd voor onder andere het illegaal bezit van een vuurwapen en munitie. Wat zijn intenties waren, is niet bekend.

In en rond het Capitool zijn in aanloop naar de inauguratie de veiligheidsmaatregelen fors aangescherpt, nadat vorige week het parlementsgebouw werd bestormd door aanhangers van vertrekkend president Trump. Gevreesd wordt voor nieuwe ongeregeldheden. Washington, waar de inhuldiging op 20 januari is, verandert steeds meer in een vesting. Duizenden reservestrijdkrachten van de Nationale Garde staan paraat om de veiligheid te waarborgen.