‘Werkende ouders: problemen bij langere sluiting scholen’

De problemen worden al voorzien als de sluiting van scholen en opvang langer duurt dan tot 19 januari. ‘We zien dat werkende ouders op hun tandvlees lopen en uitvallen”, aldus bestuurder Judy Hoffer van de FNV.

Zaterdag werd bekend dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert om basisscholen en kinderopvang na 25 januari dicht te houden. Dit wegens zorgen over de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Het kabinet kondigde eerder een verlenging van de lockdown tot 9 februari aan, maar hoopte dat basisscholen eerder open zouden kunnen. Het negatieve advies van het OMT wordt waarschijnlijk overgenomen door het kabinet.

Zwaar tot zeer zwaar

Van de ondervraagden vindt 74 procent de combinatie werk, opvang en thuisonderwijs zwaar tot zeer zwaar. Hoewel het grootste deel van de respondenten (54 procent) zegt dat het thuisonderwijs nu beter op orde is, is 63 procent meer tijd kwijt aan het thuisonderwijs dan vorig jaar. 41 procent is 2 tot 4 uur per dag hieraan kwijt naast hun werkzaamheden. Zo’n 33 procent geeft aan tot 2 uur per dag kwijt te zijn aan begeleiding, ruim 20 procent 4 tot 6 uur en 6 procent 6 uur of meer per dag.

FNV pleit voor een coronaverlof, ofwel betaald verlof voor werkende ouders. Om dat te kunnen betalen zouden werkgevers gecompenseerd moeten worden door de overheid. Eerder deze week hebben vakbonden al een brief hierover geschreven aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.