Zuid-Afrikaanse virusvariant duikt op in Denemarken

In Denemarken is het eerste geval van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vastgesteld, meldde het Deense seruminstituut zaterdag. Over deze virusmutant zijn grote zorgen, omdat die een stuk besmettelijker zou zijn dan de virusstam die tot dusver vooral rondwaart.

De gevreesde nieuwe varianten van het coronavirus verspreiden zich over de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde woensdag dat de zogenoemde Britse coronavirusvariant in zeker vijftig landen en territoria is vastgesteld. De Zuid-Afrikaanse variant is op twintig plaatsen opgedoken, onder meer in Nederland, Groot-Brittannië, België en Duitsland.

De Japanse autoriteiten troffen een week geleden nog een andere coronavariant aan bij vier mensen die vanuit Brazilië het land binnenkwamen. Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid lijkt het gemuteerde virus gedeeltelijk op de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. Of deze net als andere mutanten besmettelijker is dan het ‘normale’ coronavirus, is nog onduidelijk.