Italië schort vluchten uit Brazilië op vanwege een nieuwe coronavirusvariant in dat land, heeft de Italiaanse minister van Volksgezondheid Robert Speranza zaterdag bekendgemaakt. Iedereen die de afgelopen veertien dagen door Brazilië is gereisd wordt ook verboden het land binnen te komen, zei Speranza op Facebook. Mensen die vanuit het Zuid-Amerikaanse land in Italië aankomen moeten een test ondergaan.

‘Het is van cruciaal belang voor onze wetenschappers om de nieuwe soort te bestuderen. In de tussentijd gaan we heel voorzichtig te werk”, aldus de minister.

De Japanse autoriteiten troffen een week geleden de nieuwe variant aan bij vier mensen die vanuit Brazilië het land binnenkwamen. Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid lijkt het gemuteerde virus gedeeltelijk op de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten.

Het Japanse epidemiologisch instituut zei toen dat er nog geen aanwijzingen waren dat de nieuwe variant erg besmettelijk is. Er wordt nog onderzocht of er sprake is van ernstige klachten en of de mutatie resistent is voor de vaccins.