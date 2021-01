Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bedroeg zaterdag 2360. Dat zijn er 109 minder dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Van die patiënten liggen er 666 op de intensive care, een daling van negentien. De verpleegafdelingen behandelen 1694 mensen met Covid-19, negentig patiënten minder dan vrijdag. Vijf Nederlandse Covid-patiënten liggen op een intensive care in Duitsland. Dat zijn er evenveel als een dag eerder.

In de Nederlandse ziekenhuizen werden 247 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes meer dan vrijdag. Hiervan zijn er 35 opgenomen op de intensive care, elf meer dan vrijdag en 212 op de verpleegafdelingen, vijf minder dan de dag ervoor.

Vanwege een stijging van het aantal nieuwe opnames de afgelopen dagen, heeft het LCPS de prognoses bijgesteld. De dalende trend zet door, maar trager dan eerder voorspeld. Ook is nog onduidelijk wat het effect is van de Britse variant van het coronavirus op het aantal Covid-besmettingen en de ziekenhuisbezetting in Nederland.