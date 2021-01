Armin Laschet: mijnwerkerszoon, Europeaan, vertrouweling Merkel

De premier van Noordrijn-Westfalen is voor blijvende samenwerking in Europa en bood Merkel in 2015 ruggensteun toen ze tijdens de Europese vluchtelingencrisis haar land openstelde voor migranten uit onder meer Syrië, onder het motto ‘Wir schaffen das’ (’Het lukt ons wel’). Hij wil ook de koers van Merkel voortzetten. In het magazine Stern zei hij in een interview onder meer dat een breuk met haar beleid ‘precies het verkeerde signaal zou betekenen”.

Laschet is op 18 februari 1961 geboren in Aken en groeide als oudste zoon op in een rooms-katholiek gezin. Zijn vader Heinrich verdiende aanvankelijk de kost in de mijnbouw, maar schoolde zichzelf om tot onderwijzer en uiteindelijk hoofd van een basisschool in Aken. Volgens een levensbeschrijving van de Konrad Adenauer Stichting is de levensloop van zijn vader voor hem een belangrijke inspiratie geweest om scholing en studie in de politiek voorop te stellen.

Open grenzen

Zijn pro-Europese houding is volgens dezelfde beschrijving ontsproten uit zijn jeugd, waarin hij veel ging zwemmen in een zwembad net over de grens in België en boodschappen deed in Nederland, waardoor open grenzen voor hem een vanzelfsprekendheid zouden zijn geworden. Laschet was daarnaast kerkelijk actief en zong in een kerkkoor. Al in 1979 sloot hij zich op 18-jarige leeftijd aan bij de CDU. Hij studeerde rechten aan de universiteiten van München en Bonn.

Nadien werkte hij onder meer als journalist en speechschrijver. Laschet is gehuwd en vader van drie kinderen. Zijn politieke loopbaan begon hij in 1989 als raadslid in Aken, gevolgd door zijn verkiezing in de Bondsdag in 1994. In 1999 werd hij verkozen tot lid van het Europees parlement, waarin hij tot 2005 zitting had. Nadien had hij namens de CDU als lid en fractievoorzitter zitting in het parlement van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, het industriële hart van Duitsland. In 2017 werd hij benoemd tot minister-president van die deelstaat.

Christelijke mensbeeld

‘De kernwaarde van de CDU is niet het behoudende, het christelijke mensbeeld staat boven alles”, is een van zijn stokpaardjes. Het is zijn stellige bedoeling om de partijkoers van de CDU onder Merkel voort te zetten. Of de bruggenbouwer dat gaat lukken, is nog de vraag.

Hij zal in zijn streven Merkel als bondskanselier op te volgen - haar steun heeft hij - het moeten opnemen tegen onder meer de voorman van de Beierse zusterpartij CSU, Markus Söder. Ook de Duitse gezondheidsminister Jens Spahn, populair vanwege zijn voortvarende aanpak van de coronacrisis, wordt genoemd, maar ook hij heeft Laschet zijn steun gegeven.

Laschet zelf drijft zijn kandidaatstelling vooralsnog niet op de spits. Hij is tevreden wanneer de opvolger van bondskanselier Merkel van CDU/CSU-huize komt.