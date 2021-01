President Museveni opnieuw herkozen in Oeganda

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft opnieuw de verkiezingen in zijn land gewonnen en kan beginnen aan zijn zesde ambtstermijn. Volgens de kiescommissie heeft hij 58,6 procent van de stemmen binnengehaald. De onder jongeren populaire reggaezanger Bobi Wine was goed voor 34,8 procent. Hij stelde dat er sprake is van verkiezingsfraude en riep zichzelf uit tot winnaar.

De verkiezingscampagnes gingen gepaard met veel geweld. Voorafgaand aan de stembusgang ging het internet in delen van het land op zwart. Sociale media zijn ontoegankelijk, mede in reactie op Facebook dat accounts van overheidsofficials heeft geblokkeerd omdat die desinformatie zouden verspreiden.

Vrijdagnamiddag viel het leger binnen in het huis van Wine, kondigde de presidentskandidaat zelf aan via Twitter. Doordat journalisten ter plaatse kwamen zou de situatie in en rond Wine’s huis uiteindelijk niet geëscaleerd zijn. In telefonische interviews zegt Wine zaterdag dat hij de facto onder huisarrest staat. Niemand mag zijn huis binnenkomen of verlaten.

Gesjoemel

Tijdens zijn persconferentie van vrijdag had Wine het regime beschuldigd van ‘het grootste gesjoemel ooit in de Oegandese geschiedenis’ om langer aan de macht te blijven. Museveni leidt het land al 35 jaar. In het Oost-Afrikaanse land hadden zich zo’n achttien miljoen kiezers geregistreerd, de opkomst bedroeg 57 procent.

De VS, de EU en de VN hebben al hun zorgen uitgesproken over de stembusgang. De Afrikaanse Unie is de enige internationale organisatie die waarnemers heeft gestuurd.

Uit de uitslagen van de parlementsverkiezingen, die ook donderdag gehouden werden, blijkt dat Wine’s National Unity Platform de grootste oppositiepartij wordt.