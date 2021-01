Minder ziekenhuisopnames en besmettingen in België

De aantallen ziekenhuisopnames en vastgestelde besmettingen in België laten voor de tweede opeenvolgende dag een daling zien.

Er liggen zaterdag volgens de meest recente cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano 1.877 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-2 procent), van wie 343 patiënten intensieve verzorging nodig hebben (-1 procent).

In de periode van 6 tot en met 12 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 51,7 mensen door het coronavirus, 17,4 procent minder dan in de week daarvoor.

Het sterftecijfer aan Covid-19 is opgelopen tot 20.352. Sciensano zegt dat het aantal coronabesmettingen in België nog altijd blijft stijgen, maar de toename lijkt zich wel minder sterk door te zetten.