Dertiende en laatste executie onder Trump uitgevoerd

De dertiende en laatste federale executie tijdens de regeerperiode van president Donald Trump is zaterdagochtend in alle vroegte uitgevoerd.

De 48-jarige Dustin Higgs kreeg in de gevangenis van Terre Haute (Indiana) een dodelijke injectie toegediend en werd om 01.23 uur (lokale tijd, 07.23 uur Nederlandse tijd) doodverklaard door het Amerikaanse federale bureau voor het gevangeniswezen.

Dat gebeurde vijf uur nadat het Hooggerechtshof een verzoek tot uitstel had verworpen. Ook Trump wees een verzoek om genade af. De verkozen president Joe Biden is tegenstander van de doodstraf.

Drie jonge vrouwen

‘De overheid heeft zijn ongeëvenaarde slachting van dertien mensen volbracht door Dustin Higgs om het leven te brengen, een zwarte man die nooit iemand heeft vermoord, op de geboortedag van Martin Luther King”, liet zijn advocaat Shawn Nolan weten in een verklaring.

In januari 1996 had Higgs samen met twee vrienden drie jonge vrouwen in zijn appartement bij Washington uitgenodigd. Omdat een van de vrouwen zijn avances afwees, stelde hij voor de vrouwen terug naar huis te brengen. In plaats daarvan stopte hij op een afgelegen plaats. Volgens de aanklagers gaf Higgs vervolgens een van zijn vrienden een wapen en de opdracht de vrouwen dood te schieten.

Ontvoering en moord

In 2001 werd Higgs ter dood veroordeeld wegens ontvoering en moord. De vriend die de schoten afvuurde, kreeg echter levenslang. De advocaten van Higgs voerden tevergeefs aan dat het onderscheid in straftoemeting reden was voor clementie.

Volgens een getuige bij de executie namens de media noemde Higgs in zijn slotwoord de namen van de drie vrouwen, Tanji Jackson, Tamika Black en Mishann Chinn en verklaarde onschuldig te zijn. ‘Ik wil graag zeggen dat ik een onschuldige man ben”, zei hij. ‘Ik heb geen opdracht gegeven voor de moorden.’