Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal met 18.678 toegenomen, meldt het Robert Koch instituut, de Duitse evenknie van het RIVM. In totaal zijn er nu 2.019.636 bevestigde besmettingen in Duitsland geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 980. Het totale aantal doden in Duitsland komt daarmee op 45.974 te staan.