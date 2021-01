Grote uitslaande brand bij boerderij in Groningen

Bij een boerderij aan de Stadsweg in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand ontstaan, meldt de brandweer.

De brand is uitslaand en de schuur van de boerderij is volledig afgebrand, zegt een woordvoerder. ‘Op dit moment wordt ingezet op het behoud van het naastgelegen woonhuis.’

De brand brak rond 02.00 uur uit. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen, waaronder een groot watertransport.

Of in de boerderij dieren aanwezig zijn, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Ook is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.