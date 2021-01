Capitool-politie waarschuwde voor mogelijke aanval op Congres

De politie van het Amerikaanse Capitool waarschuwde drie dagen voor de bestorming van het parlement in een intern rapport voor een mogelijk aanval op het Congres, meldt The Washington Post die delen van het rapport in handen heeft.

In het twaalf pagina’s tellende document werd gesproken over een gewelddadig scenario waarin ‘het Congres zelf’ op 6 januari het doelwit kon worden van boze aanhangers van president Donald Trump. De inlichtingendienst van de Capitool-politie beschreef hoe duizenden demonstranten, aangespoord door Trump, naar Washington zouden komen. Hun woede zou zich volgens het rapport richten op leden van het Congres.

‘Aanhangers van de huidige president zien 6 januari 2021 als de laatste mogelijkheid om de uitslag van de presidentsverkiezingen terug te draaien. Hun gevoel van wanhoop en teleurstelling kan leiden tot een grotere reden om geweld toe te passen. Anders dan bij andere protesten na verkiezingen zijn de doelwitten van de Trump-aanhangers niet de tegendemonstranten, maar het Congres zelf”, aldus de memo. De bestorming ontaardde uiteindelijk in geweld, waarbij vijf doden vielen.

Er is veel kritiek geweest op de late reactie van de diensten en het vermeende gebrek aan voorbereiding. De FBI bleek na een eerdere ontkenning wel degelijk signalen te hebben gehad dat Amerikanen van plan waren naar Washington te komen en bereid waren daar geweld te plegen. Een bureau van de FBI in de staat Virginia waarschuwde de dag voor de bestorming expliciet dat enkele extremisten van plan waren naar Washington te reizen en met geweld en oorlog dreigden.

De Amerikaanse ministeries van Defensie en Justitie maakten vrijdag bekend een onderzoek in te stellen naar hoe overheidsinstanties hebben gereageerd op de bestorming van het parlement. Ook kijken de inspecties van de ministeries in hoeverre onder meer de FBI was voorbereid op de rellen door Trump-aanhangers.

Inspecteur-generaal Michael Horowitz onderzoekt welke informatie het departement van Justitie had en of die is gedeeld met de Capitool-politie en geheime diensten. Het defensieministerie doet hetzelfde voor het leger en ook het ministerie van Binnenlandse Veiligheid maakt een evaluatie.