UZ Gent kan niet starten met vaccinatie door vertraging Pfizer

Het Universitair Ziekenhuis in Gent (UZ Gent) kan zaterdag nog niet starten met de vaccinatie van ziekenhuispersoneel. Dit komt door het nieuws over de vertraagde leveringen van het vaccin van Pfizer en BioNTech, meldt het ziekenhuis.

‘We vinden het bijzonder jammer”, aldus het Gentse ziekenhuis, ‘in de eerste plaats voor de 24 verpleegkundigen en artsen, maar ook voor alle andere zorgverleners in de ziekenhuizen.’

Er zouden ruim 37.000 vaccins beschikbaar worden gesteld om te beginnen aan een vaccinatiecampagne bij het ziekenhuispersoneel. Die zouden de eerste beroepsgroep in België zijn om, na de bewoners en medewerkers van woonzorgcentra, in aanmerking te komen voor vaccinatie.

Vrijdag werd echter duidelijk dat vaccinproducent niet in staat is om de beloofde leveringen te garanderen. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe fase in de vaccinatiecampagne wordt opgeschort. ‘We hebben deze avond het nieuws vernomen dat de leveringen van Pfizer vertraging oplopen, waardoor het onduidelijk is hoeveel vaccins er overblijven voor de ziekenhuizen en eerstelijnszorg”, zegt een woordvoerder. ‘We hebben daarom besloten om de geplande vaccinatie van zaterdagochtend uit te stellen. We zijn solidair met onze collega’s van de andere ziekenhuizen en wachten op het quotum van de overheid. We staan te popelen om de eerste vaccins toe te dienen.’

Pfizer kondigde vrijdag aan eind januari en begin februari tijdelijk wat minder vaccins te kunnen leveren, omdat de labels moeten worden aangepast en omdat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid.

Vaccinatiestrategie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog niet wat de tijdelijke dip in de levering van het vaccin van Pfizer/BioNTech betekent voor de vaccinatiestrategie in Nederland, aldus een woordvoerster vrijdag. Ook het ministerie van Volksgezondheid weet op dit moment niet of en wat voor gevolgen dit heeft voor Nederland. Daarover wordt overleg gevoerd met Pfizer, liet een woordvoerster van het departement weten.

Het aanpassen van de labels en het uitbreiden van de fabriek levert Pfizer uiteindelijk meer op dan de 2,2 miljoen vaccins die in het eerste kwartaal al voorzien waren voor Nederland alleen. Hoeveel meer is nog niet goed te zeggen. Een woordvoerder van de Nederlandse vestiging van het bedrijf verwacht dat er eind februari of begin maart al een ‘aanzienlijke verhoging van de beschikbare doses’ zal zijn.

De vaccins die bedoeld waren voor het UZ Gent en al ontdooid waren, zullen toegediend worden in de woonzorgcentra die zaterdag worden geleverd.