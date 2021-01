Britse coronavariant vastgesteld bij medewerkers ziekenhuis Goes

Bij een aantal medewerkers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De besmette mensen zijn inmiddels weer herstellende, laat het ziekenhuis weten. De GGD is op de hoogte gesteld en die zal bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Volgens de Zeeuwse krant PZC gaat het om vier medewerkers.