Biden zet rampenbestrijding in tegen coronavirus

Biden wil verspreid over de Verenigde Staten duizenden inentingscentra opzetten. Het eerste doel is een prik voor alle 65-plussers en hulpverleners in de frontlinie, zei de nieuwe president bij de presentatie van zijn vaccinatieplannen. Eerder had Biden al gezegd dat hij wil dat er in de eerste honderd dagen van zijn bewind 100 miljoen doses tegen Covid-19 worden toegediend.

Hij zal meteen na zijn beëdiging op 20 januari stappen ondernemen zodat de productie van alle benodigde spullen, van vaccinflesjes tot spuiten, wordt opgeschroefd.