Britse variant coronavirus in zorginstelling Ermelo

Drie cliënten en twee medewerkers van een zorginstelling in Ermelo zijn besmet met de Britse variant van het coronavirus. Een woordvoerster van de zorginstelling, ‘s Heeren Loo, bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door Omroep Gelderland.

Het gaat om een zorginstelling waar mensen wonen met een verstandelijke beperking. In totaal wonen daar bijna achthonderd mensen.

De drie wonen samen met elkaar in een huis samen met nog eens drie anderen. Mogelijk zijn ook die andere drie besmet geraakt. De GGD doet onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de besmetting is.

Andere bewoners

Volgens de woordvoerster zijn de bewoners van het huis niet in contact geweest met andere bewoners van het zorgpark. Het park is voorlopig dicht voor bezoek.

De zieke bewoners zijn opgenomen in een speciale corona-unit.

Het park is een van de 1100 locaties die ‘s Heeren Loo heeft in Nederland. De organisatie heeft ongeveer 14.000 cliënten. ‘s Heeren Loo begint volgende week met vaccineren.