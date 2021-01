WHO-experts tegen vaccinatiebewijs bij internationale reizen

Deskundigen van wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn op dit moment geen voorstander van een bewijs van vaccinatie tegen Covid-19 voor internationale reizigers. Landen worden door het WHO-comité voor noodsituaties wel aangemoedigd maatregelen te nemen om te zorgen dat reizen veilig is.

Volgens de deskundigen is nog veel onbekend over coronavaccins. Zo is niet zeker in hoeverre ingeënte mensen anderen kunnen besmetten. Het comité wijst ook op de vooralsnog beperkte beschikbaarheid van vaccins. Wie is ingeënt moet maatregelen tegen verspreiding van het virus dan ook blijven naleven.

Het 19-koppige panel van de WHO roept landen op veel onderzoek te doen naar besmettelijkere virusvarianten en de invloed daarvan op de werkzaamheid van vaccins, medicijnen en tests.

Onder meer vakantielanden in Zuid-Europa pleiten voor een ‘coronapaspoort’ om gevaccineerde toeristen zonder verplichte quarantaine en het overleggen van een negatieve Covid-19-test toe te laten. De regeringsleiders van de EU-landen praten volgende week over de mogelijkheid om ingeënte mensen zonder beperkingen te laten reizen in de EU, maar daar zitten veel haken en ogen aan.