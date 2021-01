Italië verlengt avondklok en andere coronamaatregelen

De coronasituatie verslechtert ook in Italië, reden voor de regering allerlei beperkingen te verlengen en aan te scherpen. De avondklok tussen 22.00 en 05.00 uur blijft van kracht tot 5 maart, terwijl skiresorts in ieder geval tot 15 februari dicht moeten blijven.

Premier Giuseppe Conte, wiens regering deze week de meerderheid in het parlement kwijtraakte, heeft hiertoe vrijdag decreten ondertekend. Het verbod om zonder geldige reden naar een andere regio te gaan wordt verlengd tot half februari. Het aantal regio’s in lockdown wordt mogelijk vanaf zondag uitgebreid.

Sportscholen en zwembaden blijven gesloten en eten afhalen of alcohol drinken in een bar mag maar tot 18.00 uur. Veel restauranthouders hebben uit protest aangekondigd vrijdagavond open te gaan. Een deel van de scholieren mag vanaf maandag wel weer naar school.

Zwaarst getroffen

In Italië, een van de zwaarst getroffen landen in Europa, sterven dagelijks tussen de 400 en 600 mensen aan Covid-19. Het aantal nieuwe besmettingen is wel veel lager dan in november.

Vrijdag werd de miljoenste vaccinprik gezet. Ook op economisch vlak krijgt de bevolking ondersteuning. Ministers gingen akkoord met een steunpakket van 32 miljard euro voor werknemers, bedrijven en de zorgsector. Daarvoor moet wel extra geld worden geleend.