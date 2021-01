Rode cijfers op Europese aandelenbeurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De aanhoudende stijging van het aantal coronagevallen wakkerde de bezorgdheid aan over het economisch herstel. Het Amerikaanse steunplan van 1,9 biljoen dollar van aankomend president Joe Biden bood onvoldoende tegenwicht aan de voorzichtige stemming onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent in de min op 651,73 punten. Donderdag steeg de hoofdindex nog 1,9 procent. De MidKap verloor 1,2 procent tot 972,43 punten. Beleggers in Amsterdam verwerkten ook het nieuws dat het kabinet is gevallen door de toeslagenaffaire.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,6 procent. In heel Frankrijk wordt vanaf zaterdag een strengere avondklok ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Ook de Duitse regering denkt aan een avondklok en overweegt het openbaar vervoer stil te leggen. De Londense hoofdindex zakte 1 procent. De Britse economie kromp in november met 2,6 procent door de nieuwe lockdown.

Aegon

Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 3,3 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 4,7 procent. Olie- en gasconcern Shell verloor 1,7 procent na een adviesverlaging door de Franse bank Société Générale.

In Parijs ging Carrefour (min 2,6 procent) verder omlaag. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire keert zich definitief tegen een overname van het Franse supermarktconcern door het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard. Donderdag uitte de minister al zijn zorgen over een mogelijke overname. Carrefour steeg eerder deze week ruim 13 procent door het nieuws over de Canadese interesse.

SAP

SAP daalde 0,6 procent in Frankfurt. De Duitse softwaremaker presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht, maar werd toch lager gezet. Siemens Energy zakte 6,6 procent. Het Amerikaanse General Electric (GE) beschuldigt een onderdeel van het Duitse energiebedrijf van gebruik van gestolen bedrijfsgeheimen bij de onderhandelingen over lucratieve contracten.

De euro stond op 1,2098 dollar, tegen 1,2153 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 52,46 dollar. Brentolie daalde 2,2 procent in prijs tot 55,17 dollar per vat.