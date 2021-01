IMF roept overheden op tot nog meer steunuitgaven

Overheden wereldwijd moeten nog meer uitgaven doen om de economie te steunen tegen de coronacrisis. Dat zei topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op een economisch forum in Rusland.

‘Ik blijft pleiten voor monetair en fiscaal beleid om te voorkomen dat de economie instort in een tijd dat we opzettelijk productie en consumptie beperken”, zei de IMF-directeur. Ze gaf verder aan dat een aanpak op internationaal niveau de beste manier is om de groei te stimuleren. Georgieva gaf daarnaast aan dat het IMF vorig jaar aan 83 landen financiële steun heeft gegeven.

Het IMF had eerder al gezegd dat het herstel van de wereldeconomie wordt afgeremd door de opleving van het coronavirus en de nieuwe lockdowns in veel landen tegen de virusuitbraak.