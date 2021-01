Ministeries VS onderzoeken reactie op bestorming op Capitool

De Amerikaanse ministeries van Defensie en Justitie stellen een onderzoek in naar hoe overheidsinstanties hebben gereageerd op de bestorming van het parlement. Ook kijken de inspecties van de ministeries in hoeverre onder meer de FBI was voorbereid op de rellen door Trump-aanhangers.

Inspecteur-generaal Michael Horowitz onderzoekt welke informatie het departement van Justitie had en of die is gedeeld met de Capitool-politie en geheime diensten. Zijn collega bij het defensieministerie doet min of meer hetzelfde voor het leger. Ook het ministerie van Binnenlandse Veiligheid maakt een evaluatie.

Er is al veel kritiek geweest op de late reactie van de diensten en het vermeende gebrek aan voorbereiding. De FBI bleek na een eerdere ontkenning wel degelijk signalen te hebben gehad dat Amerikanen van plan waren naar Washington te komen en bereid waren daar geweld te plegen.

De bestorming ontaardde uiteindelijk in geweld, waarbij vijf doden vielen. Het duurde uren voordat de opstand de kop in was gedrukt. Tegen president Trump loopt een afzettingsprocedure omdat hij aanhangers heeft opgehitst tot een aanval op het parlement.